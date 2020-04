Multen la directora de l'Agència Espanyola de Medicaments pel saltar-se el confinament

La Policia Municipal de Madrid va multar la directora de l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris, María Jesús Lamas, quan anava a agafar un tren cap a Galícia. Segons un comunicat de l'agència, els fets van tenir lloc el 9 d'abril, dijous sant, i Lamas va al·legar que és una treballadora essencial i que la seva residència familiar és a Santiago de Compostel·la, on també hi viuen els seus fills i el seu marit. No obstant això, els agents li van obrir un expedient sancionador en entendre que marxava aprofitant les vacances de Setmana Santa, segons ha publicat aquest dilluns 'El Mundo'. Lamas va presentar al·legacions a la multa, que considera un "tema absolutament privat".