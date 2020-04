La pagesia essencial

Quan van demanar a tothom que es confinés a casa, s'hi van pensar. Què fem? Nosaltres som essencials? De seguida van veure que sí, que el centenar de famílies que s'alimenten amb les seves verdures havien de seguir rebent-les cada setmana.

Ara fa set anys que Nil Puig va començar l'Hort del Puig, donant vida a les terres que la família té a Castellbell i al Vilar. Tres hectàrees situades en una zona enfeixada del barri del Vilar, amb vistes privilegiades a la muntanya de Montserrat. «Boniques però poc pràctiques», explica.

Des de llavors que cobreixen el cicle complet de l'horta ecològica: cuiden la terra, planten, cullen i venen. Reparteixen a diversos punts de la comarca del Bages, encara que també tenen clientela que els ho passa a buscar.

Esperant les faves i les bledes



Els dimarts és el dia de més activitat. S'hi posen a les set del matí, encara que plogui. Comencen a collir amb la llista de comandes a mà. Aquests dies, espinacs, enciams, calçots, alls i cebes tendres. D'aquí a poc començaran amb faves, bledes, carxofes i pèsols. Ho renten, fan manats, ho empaqueten i ho posen en cistelles. N'hi diuen senalles i les personalitzen per a cada client. N'hi ha que els la passen a recollir al mateix migdia, a la tarda ho reparteixen per diversos punts. Del camp a la taula en poques hores.

«El que no té lògica és que els alvocats vinguin d'Amèrica del Sud», explica. «Si el canvi no arriba ara serà d'aquí a uns anys, aquest sistema és inviable. Jo em pensava que seria perquè pujaria el petroli però, mira, potser serà per un virus».

Busquen clientela compromesa i, a canvi, ofereixen l'estabilitat de preus i una quarantena de productes de proximitat. L'estrella és el tomàquet de Montserrat.

«La gent s'ho pren de broma. A vegades em diuen que deixaran la feina i vindran a treballar amb nosaltres, com si això fos tan fàcil. Això no es diu a un arquitecte», explica. Aquests dies en què només poden funcionar els serveis essencials està clar que la pagesia ho és més que mai.

Un canvi de model?



Mascaretes, gel i guants s'han incorporat a la rutina. Però també troben molt menys trànsit a l'hora de repartir. Han canviat poques coses del seu dia a dia, tot i que noten més persones que s'hi interessen. Hi ha especialistes en salut que recomanen justament menjar hortalisses multicolors per compensar la grisor del confinament. Es plantegen, en el futur, repartir també a domicili. Treballen amb MengemBages, aquestes setmanes desbordats d'èxit.

«El què és bonic és que tenim relació directa amb la clientela. Abans, quan ens venien a buscar una cistella, entraven i xerraven una estona amb nosaltres. Aquests dies els la traiem a fora i mantenim distàncies. Hem de ser més prudents que mai», expliquen.

Quan un pagès diu que més prudència de mai... ha de ser molta prudència.

El que és clar és que ha arribat l'hora de replantejar-se coses, de veure què canvia o què segueix igual o pitjor. «Els supermercats tanquen a les set, quarts de vuit. Potser no calia tan tard. Hi ha coses que podem aprofitar d'aquest moment. Necessitem un canvi de model».