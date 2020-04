Pere Aragonès explica a alcaldes de l'Anoia que cal una renda de confinament

El vicepresident del Govern de la Generalitat i Conseller d'Economia i Hisenda, Pere Aragonès, la consellera de Salut, la igualadina Alba Vergés, i la diputada al Congrés i també igualadina Carolina Telechea, van exposar ahir al matí, en una videoconferència amb alcaldes i regidors de l'Anoia, les propostes bàsiques per afrontar els propers mesos a nivell del Govern català. Aragonès i Vergés van recalcar que cal implantar una renda de confinament que garanteixi uns ingressos mínims a la gent. Els líders republicans també proposen fer tests massius per poder controlar el contagi, el retorn urgent de les competències a la Generalitat, la suspensió del pagament de lloguers, hipoteques i subministraments bàsics per a habitatges i locals comercials que han hagut de tancar, agilització del cobrament de la prestació d'atur a tothom afectat per un ERTO, impost estatal sobre les grans fortunes, suspensió dels objectius de dèficit, de deute i la regla de despesa, regularització de persones estrangeres perquè no paguin la crisi els de sempre, i l'emissió d'eurobons per finançar l'endeutament derivat de la crisi sanitària.

En aquesta sessió també es van posar a disposició de la militància per escoltar quines eren les inquietuds dels pobles de l'Anoia. El vicepresident i la consellera de Salut van exposar les diferents mesures que s'han dut a terme per pal·liar els efectes de la crisi del coronavirus així com també van explicar la incapacitat del govern espanyol a l'hora d'afrontar aquest episodi amb mesures efectives i útils per a la ciutadania, malgrat haver recentralitzat competències. En aquest sentit Aragonès va explicar que «necessitem més que mai construir un estat del benestar blindat davant el poder dels interessos econòmics i que posi la vida i el benestar de la gent al centre, oferint protecció econòmica, sanitària, educativa, mediambiental o d'habitatge als ciutadans i ciutadanes de Catalu-nya».

A la reunió hi van participar 7 alcaldes, alcaldesses i tots els grups municipals d'ERC Anoia. Els batlles i batllesses de la comarca, així com també els portaveus dels grups municipals, van traslladar al vicepresident la situació en la qual es troba cadascun dels seus municipis i les necessitats que es deriven i es derivaran arran de la crisi humanitària, sanitària i també econòmica del coronavirus, amb especial virulència a la Conca d'Òdena.

Tant Aragonès com Vergés van assegurar durant la trobada que «la gent de la Conca d'Òdena ha demostrat ser exemplar malgrat la situació complicadíssima que s'hi ha viscut» i van agrair «tot l'esforç que heu fet, amb el qual heu contribuït especialment a esmorteir els efectes devastadors del coronavirus. Davant una epidèmia mundial inaudita, heu estat a l'alçada i heu sigut exemplars».

Per la seva banda la diputada al Congrés Carolina Telechea va explicar que el Govern espanyol encara té pendent concedir la baixa a tots aquells treballadors de fora de la Conca que treballaven en els municipis confinats i que no van poder-hi entrar durant un mes, i en aquest sentit va anunciar que des del grup parlamentari de Madrid exigiran, de nou, que se solucioni a través d'una nova iniciativa parlamentària la setmana vinent.

Els darrers dies, les diferents seccions locals d'ERC a l'Anoia s'han reunit amb dirigents del partit per donar a conèixer les diferents realitats dels seus municipis.