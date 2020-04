Puig vol la descentralització de la gestió de la crisi sanitària

El president de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, va traslladar ahir al president del Govern central, Pedro Sánchez, que és «imperatiu superar el període de confinament» després del 9 de maig per evitar «danys irreversibles», i va exigir que aquesta desescalada es produeixi adaptant-se tant a Espanya com dins de la Comunitat Valenciana «al mapa real» de la pandèmia perquè «el centralisme no és intel·ligent».

Puig, a la roda de premsa per explicar la videoreunió que va mantenir amb Sánchez i la resta de presidents de les comunitats autònomes, va constatar que el confinament està afectant «tota la població, el teixit social i econòmic», per la qual cosa pot «provocar danys irreversibles» i és «imperatiu» superar-la.

No obstant això, va assenyalar que és un «error» plantejar la sortida entre una disjuntiva de seguretat de salut o economia, sinó que s'ha de «dotar de la màxima seguretat sanitària l'activitat econòmica». En aquest sentit, va defensar un desconfinamient que s'ajusti a la raons geogràfiques, sectorials i demogràfiques.