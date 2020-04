Unes quantes eines per treure profit del confinament

La psicòloga manresana especialitzada en gestió de l'ansietat Yaiza Leal és a l'Índia des del 6 de març passat. Hi va viatjar perquè havia organitzat un retir de ioga a Rishikesh, la capital mundial del ioga, que es va haver de suspendre per motius obvis. Explicava a Regió7 que, «per sort, a mitjan abril no hi ha cap cas en aquesta zona, on he decidit quedar-me fins que millori la situació a Catalunya».

Leal, que té un consultori a Manresa, destaca que en un escenari com l'actual és imprescindible «mantenir una rutina a casa». Alhora, aconsella continuar «practicant esport, ni que sigui uns estiraments», i aprofitar-ho per «fer o investigar coses que t'agradin i per autoobservar-te. A tu, a les teves relacions i a la teva rutina professional o vital». La psicòloga remarca que «la manera de viure bé aquesta situació és la d'acceptar les circumstàncies i trobar-hi un sentit personal». En aquest sentit, convida «a viure el confinament com un retir. Pensa que hi ha gent que paga milers d'euros per poder tenir tot aquest temps personal. Experimenta la sensació de passar algunes hores sense fer res». Recorda que el repòs permet «activar la creativitat i les noves idees de millora, i recordar i descobrir més bé quines són les teves qualitats i interessos».

Laiza també recomana observar «com et sents quan estàs sol o sola. Deixa sentir les emocions negatives. Perquè són reals i són allà. Ara no les pots evitar. I està bé perquè cada emoció et dona més detalls de què vols, i què no vols. Especialment quan hagi passat el confinament».

«Aprofita-ho per fer neteja a casa. Per canviar el teu estil de vida. De quantes coses t'has adonat que es pot prescindir durant aquestes setmanes? T'has adonat que podem viure amb menys diners? O gastant menys en alimentació? Gaudeix de trobar l'equilibri en el teu estil de vida decidint què continuaràs fent i què no tornaràs a fer mai més pel teu bé i pel dels altres».