Quim Torra presenta un pla propi de desconfinament progressiu

Catalunya ja té el seu pla de control postepidèmic i de desconfinament, que Quim Torra va detallar ahir a Pedro Sánchez, mentre estudia com compensar econòmicament el gran esforç físic i emocional dels sanitaris en aquesta pandèmia, que ja s'ha cobrat la vida de més de 8.000 persones en aquesta comunitat.

La Generalitat ja té posada la vista en el desconfinament i el retorn progressiu de l'activitat econòmica, tot i que les xifres d'infectats i de víctimes mortals segueix creixent, 186 morts en les últimes 24 hores a Catalunya, on ja s'han registrat més de 42.000 casos positius de SARS-CoV-2 confirmats i gairebé 68.000 possibles casos.

Les dades positives de gairebé 20.000 donats d'alta i el descens de persones que són a les UCI animen a començar a prendre decisions per preparar el retorn a la nova normalitat.

L'infectòleg Oriol Mitjà, que ha elaborat amb el biòleg i informàtic Joel López el pla de desconfinament per al Govern, creu que el virus no podrà eliminar-se a curt termini i hi haurà «brots recur-rents durant els propers mesos», i proposa crear un «certificat d'immunitat» per a les persones que hagin desenvolupat anticossos del coronavirus.

Segons aquests especialistes, el virus no es podrà erradicar aviat per la seva «gran transmissibilitat, període curt d'incubació i baixa proporció de població immunitzada (15%)». Mitjà i López proposen un «desconfinament seqüencial de persones en risc», avaluar la immunitat de la població, detectar precoçment els casos i contactes i adoptar mesures de «confinament on/off focalitzades en zones calentes».

Segons aquest pla, primer podran sortir de casa «les persones més joves i sanes i comprovar que això no suposa un impacte sobre el sistema de salut», i es mantindran «les persones en risc i encara no infectades pel virus a casa més temps».

Seqüencien el desconfinament en sis fases: primer obrir negocis que no són bàsics; després l'hostaleria; en tercer lloc deixar sortir persones de menys de 70 anys; després reobrir les escoles; i finalment desconfinar les persones de més de 70 anys, immunodeprimides i les que hi conviuen i aixecar la restricció d'esdeveniments de més de 50 persones.

Per avaluar la immunitat de la població proposen fer proves ràpides massives serològiques per sang capil·lar amb una punxada al dit de la mà -el resultat s'obté en 15 minuts- i oferir un «certificat d'immunitat», en format electrònic i també en paper, a aquells que ja tinguin anticossos per haver passat la infecció.

De moment, el primer pas de la Generalitat ha estat comprar 14 milions de màscares que avui començaran a repartir-se en les més de 3.200 farmàcies que hi ha a Catalunya, que n'han rebut una primera remesa de 1,5 milions a raó de 450 per cada oficina de farmàcia.

Tant els farmacèutics, que lliuraran una mascareta gratuïtament per cada targeta sanitària, com Protecció Civil han demanat que avui només acudeixin a les farmàcies les persones que necessitin les mascaretes per anar a treballar o que siguin vulnerables, per evitar aglomeracions. Les màscares es repartiran també durant els propers dies i n'hi haurà per a tothom, asseguren els farmacèutics.

Mentrestant, la petició del sindicat Metges de Catalunya per gratificar econòmicament l'esforç dels sanitaris i l'anunci del Parc Salut Mar que compensarà els seus infermeres amb un complement especial de 210 euros mensuals mentre duri l'epidèmia ha obert un nou front per al Govern, que ha assegurat que estudia com compensar econòmicament els sanitaris.