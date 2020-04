Simón avisa que la sortida de la gent gran està «sobre la taula»

El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries del ministeri de Sanitat, Fernando Simón, va assenyalar que permetre als adults sortir a fer esport de manera individual i que les persones grans surtin a passejar «són mesures que sempre estan sobre la taula». «Aquestes mesures estan sempre sobre la taula, tots els professionals sanitaris les hem plantejat, però es requereix un control estricte», va subratllar ahir durant la seva compareixença en la roda de premsa del comitè tècnic de seguiment del virus.

Per a l'expert del ministeri de Sanitat, hi ha mesures «que es poden anar permetent progressivament», encara que va matisar que les noves modificacions s'aniran incloent a partir del pròxim 26 d'abril. «Entenc que aquestes mesures s'inclouran en els pròxims decrets progressivament. No crec que siguem ni més ni menys disciplinats que altres ciutadans», va comentar Fernando Simón, que va destacar que l'objectiu és proposar mesures «que es puguin implementar correctament i no que quedin en un paper».