Vox anuncia una querella contra Sánchez per "delictes d'imprudència greu amb resultat de mort"

El president de Vox, Santiago Abascal, ha anunciat a través de Twitter que el partit d'ultradreta presentarà aquest dilluns al matí una querella contra el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el seu executiu per la gestió de la crisi del coronavirus. La querella serà per "delictes d'imprudència greu amb resultat de mort, lesions per imprudència greu i delictes contra els drets dels treballadors per omissió de les mesures de seguretat".

A més, Abascal ha afirmat en una altra piulada que Vox també presentarà una denúncia perquè "s'aclareixi, investigui i condemni" a qui hagi ordenat "destinar recursos de la Guàrdia Civil a 'minimitzar' el clima contrari a la gestió del govern" i a qui hagi complert les ordres.

El cap de l'Estat Major del cos, José Manuel Santiago, va afirmar diumenge en roda de premsa que el cos treballa per minimitzar la crítica al govern espanyol.