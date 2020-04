CEDRO avança el repartiment de drets d'autor als creadors

Davant la gran caiguda de l'activitat editorial generada per la pandèmia del coronavirus, CEDRO ha avançat el repartiment de drets d'autor d'enguany per a ajudar als escriptors, traductors i editors de llibres, periòdics, revistes i partitures a superar aquesta situació. A més, està preparant un pla de contingència més ampli per a fer costat al sector. CEDRO té com a missió representar i defensar els legítims interessos d'autors i editors de llibres, periòdics, revistes i partitures, facilitant i promovent l'ús legal de les seves obres. En l'actualitat CEDRO té 27.333 membres.