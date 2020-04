Crítiques al «passaport d'immunitat» perquè podria suposar un estigma

La proposta d'un «passaport d'immunitat» per a ls ciutadans que tinguin els anticossos del coronavirus –feta diumenge per l'infectòleg de l'hospital Can Ruti Oriol Mitjà, a qui el Govern català ha encarregat l'elaboració d'un pla de desconfinament– ha estat rebuda amb reticències des de l'àmbit mèdic, legal i fins i tot polític.

El cap d'Epideomologia de l'hospital Clínic, Antoni Trilla, va considerar que hauria de ser un document voluntari, «mai obligatori», «amb garanties» i acordat amb la resta de l'Estat espanyol i de països de la Unió Europea, tot alertant també dels «inconvenients» que podria suposar per als drets de la ciutadania i instant a garantir que no suposaria «una intromissió» en la vida de les persones.

Més contundent, el degà del Col·legi d'Advocats de Girona, Carles McCragh, va considerar que podria comportar una estigmatització de les persones –entre aquells que hagin passat la malaltia i els que no– comparable, va indicar, a l'estrella groga dels jueus en temps del nazisme.