El Govern adaptarà el pla de suport a l'automoció a les noves necessitats per la Covid-19

El Govern català adaptarà el pla de suport a la indústria de la mobilitat i l'automoció a les noves necessitats del sector, especialment afectat per l'aturada de l'activitat econòmica a causa de la Covid-19, i traslladarà les seves demandes a l'executiu espanyol.

La consellera d'Empresa, Àngels Chacón, va traslladar ahir aquest compromís al sector durant una trobada per via telemàtica amb membres de la junta directiva del Clúster de la Indústria de l'Automoció de Catalunya, en la qual també hi era present la directora general d'Indústria, Matilde Villarroya. Després d'escoltar les seves inquietuds per les dificultats que travessa un sector que concentra una mica més del 10% de l'PIB català i el 14% de l'ocupació, Chacón els va assegurar que «treballarem per adaptar el nostre pla de suport a la Indústria de la Mobilitat i l'Automoció a les noves necessitats provocades per la Covid-19». En un comunicat, Empresa va destacar que està en contacte amb diferents ministeris del Govern per col·laborar i donar resposta a les demandes del sector, que se centren a incentivar la compra de cotxes i millorar la liquiditat de les empreses.