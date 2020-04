Els ingressats per coronavirus a Althaia de Manresa baixen fins al nivell de fa 21 dies

A la Fundació Althaia de Manresa hi havia ahir 180 ingressats per coronavirus, quatre menys que diumenge. Es tracta de la xifra més baixa des del 29 de març, quan n'hi havia 141. El 30 de març la quantitat facilitada de positius confirmats ja va saltar a 214.

Les fundacions Althaia i Sant Andreu Salut van notificar ahir 6 morts més. Amb aquestes ja són 167 les que hi ha hagut en centres hospitalaris de Manresa des de l'inici de l'epidèmia per coronavirus.

La Fundació Althaia va registrar dilluns dues morts més de pacients amb coronavirus. Amb aquestes ja són 137 les que hi ha hagut des de l'inici de l'epidèmia per coronavirus.

El nombre d'altes acumulades continua creixent i ja en són 710, dues més que diumenge

La Fundació Althaia, que gestiona l'Hospital de Sant Joan de Déu, el Centre Hospitalari i la Clínica de Sant Josep, tenia ahir 76 professionals que havien donat positiu en la prova de coronavirus i 10 més pendents de resultat. És una quantitat de professionals menor que la de divendres, quan es van comptabilitzar 91 positius.

Amb menys ingressats per coronavirus i menys professionals aïllats, Althaia agafa aire per continuar en primera línia de la lluita contra l'epidèmia.

A les diferents unitats d'aïllament de l'Hospital de Sant Andreu hi havia ahir 129 persones ingressades per Covid-19 . Ahir hi va haver un nou ingrés d'un pacient derivat de la Fundació Althaia.

Durant el dia d'ahir van morir 4 persones ingressades per Covid-19 i no es va donar cap alta a domicili.

D'altra banda, hi havia 35 treballadors de l'Hospital de Sant Andreu que havien donat positiu de Covid-19 i es mantenen a casa, i 4 més que també són a casa de manera preventiva perquè estan pendents de realitzar el test o de rebre resultats.



Tres mil ingressats greus

Segons les dades disponibles del departament de Salut a l'hora de tancar edició, a Catalunya fins ara hi ha hagut un total de 42.610 casos positius de coronavirus SARS-CoV-2 confirmats per una prova diagnòstica (test ràpid o PCR). A més hi ha 69.837 casos possibles d'infecció de coronavirus no confirmats per prova diagnòstica.

Fins ara han mort en un centre hospitalari, positiu de la Covid-19 o bé com a sospitós, 4.576 persones. Una xifra que segons les dades que aporten les funeràries s'elevaria fins a 8.273. . D'aquestes, 2.268 han mort en una residència, 92 en un centre sociosanitari i 519 al domicili. Els casos restants són morts en hospitals o casos no classificables per manca d'informació.

Des de l'inici de l'epidèmia fins ara, un total de 3.063 persones han estat ingressades de gravetat; actualment en són 1.127.

A més, del nombre total de positius arreu del país, 6.615 són professionals sanitaris, mentre que 5.934 professionals de residències estan aïllats per sospita o confirmació.

Des de l'inici de la pandèmia de coronavirus a Catalunya, s'han comptabilitzat 20.881 altes hospitalàries. Pel que fa a les residències de gent gran, un total de 7.346 persones han estat confirmades com a positives de coronavirus i 11.355 són casos sospitosos.



399 morts més a l'Estat

Segons les dades del ministeri de Sanitat, el coronavirus havia provocat en les 24 hores anteriors la mort de 399 persones, el que suposa un nou descens i eleva la xifra del total de morts a 20.852. Els casos confirmats de coronavirus també es van reduir fins a arribar als 200.210 infectats en total.

Així es desprèn de les últimes dades publicades, que reflecteixen 80.587 altes, 3.230 en un dia. Segons el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, el nombre de nous ingressos hospitalaris i a les UCI se situa actualment en el 0,7 % i el 0,8 %, respectivament. «Són marques que ens van donant esperances», va recalcar Simón, que va recordar que aquestes dades mostren el que va passar fa 10 dies, i que encara s'ha de veure com han afectat les mesures.