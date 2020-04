L'informe de Mitjà al Govern rebaixa el passaport d'immunitat a «una possibilitat» i «no el recomana explícitament»

L'informe que l'epidemiòleg Oriol Mitjà ha lliurat al Govern sobre el pla de desconfinament de Catalunya rebaixa el passaport d'immunitat a "una possibilitat". De fet, "no el recomana explícitament", tal com ha explicat la portaveu, Meritxell Budó, durant la roda de premsa telemàtica d'aquest dimarts al migdia, posterior al Consell Executiu. La Generalitat refreda ara el passaport d'immunitat, després que el cap del Govern, Quim Torra, el proposés diumenge al president espanyol, Pedro Sánchez, per aplicar a Catalunya. El document havia generat debat al si del Govern, i l'informe de Mitjà només tracta aquesta opció "entre d'altres". El document recomana una "relaxació gradual" i un desconfinament "parcial" per a menors i gent gran.

Durant la seva intervenció inicial, Budó ha explicat que l'informe aposta per un distanciament social i la identificació de casos de contacte i aïllament. El text s'empara amb paràmetres "avalats" per la Unió Europea,, i recomana tenir en compte escenaris de futurs rebrots que podrien implicar nous confinaments, ja fossin globals o locals.

A més, l'informe recomana estudiar el desconfinament tenint en compte la representativitat territorial i d'edat, per conèixer el percentatge de persones positives de coronavirus, i remarca la importància dels testos i la monitorització de les persones contagiades a través de l'app StopCovid19.

Budó, però, ha evitat fer cap referència al passaport immunitari. Després, a les preguntes dels periodistes, la consellera ha argumentat que l'informe no fa referència a la "necessitat explícita" del passaport immunitari. "No recomana l'eina", ha afegit Budó, que ha apuntat que sí que la contempla com a "una possibilitat entre d'altres, com una recomanació més".

El Govern preveu que el Procicat aprovi aquesta setmana el pla de desconfinament de Catalunya, a partir de l'informe de Mitjà, per després elevar-lo a un Consell Executiu extraordinari que se celebraria a finals de setmana. El pla, però, només entrarà en vigor si la Moncloa l'avala. Budó ha sentenciat que el Govern vol treballar "de manera coordinada i consensuada" amb l'Estat per evitar rebrots: "En el marc del consens i el diàleg, hi serem".

Polèmica amb Mitjà

Mitjà ha publicat un missatge a Twitter aquest dimarts al migdia on afirma que "els mitjans porten dos dies fent-se ressò de filtracions incorrectes", sobre el seu informe del pla de desconfinament, encarregat per la Generalitat. La premsa, però, va conèixer aquest document a partir del propi Torra.

El gabinet del president va enviar als mitjans el document titulat 'Decàleg de recomanacions del grup d'experts per al Pla de Desconfinament de Catalunya, liderat pel doctor Oriol Mitjà en col·laboració amb el Departament de Salut', diumenge 19 d'abril a les 15:45 hores. Torra, de fet, va explicar ell mateix que havia inclòs el passaport immunitari al decàleg que va presentar a Sánchez. El propi Govern va enviar-me una nota de premsa als mitjans.