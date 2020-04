Més de 9.300 treballadors de SEAT s'acolliran al nou ERTO

Més de 9.300 treballadors de SEAT s'acolliran d'inici al segon Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) per a la plantilla de producció un cop es reprengui la fabricació de cotxes, prevista dilluns vinent. Els sindicats preveuen que en la primera fase de retorn a la feina se suspengui temporalment el contracte del 88% de la plantilla de la fàbrica de Martorell, dels centres de components i recanvis. CCOO i UGT calculen que a l'inici de la segona fase tornaria a la feina més del 40% del personal, mentre l'ERTO encara afectaria 6.500 persones. En la tercera fase, l'expedient temporal encara estaria vigent per al 33% de la plantilla, és a dir, 3.500 treballadors. Aquest procés pot durar fins a 8 setmanes.

L'empresa confia a tancar aquesta setmana l'acord amb els representants dels treballadors. Segons fonts de l'automobilística, la reunió d'ahir es va celebrar en un «ambient de col·laboració» i es va avançar en el pla social que ha d'acompanyar aquest segon expedient que inclou els 11.000 treballadors de la plantilla de producció, tot i que no s'aplicarà en cap cas sobre la totalitat. La direcció va presentar l'ERTO per causes organitzatives telemàticament a Treball divendres passat. SEAT no ha comunicat oficialment el nombre de treballadors de les plantes productives que es reincorporaran a la feina i assegura que el nombre d'afectats per l'expedient disminuirà a mesura que vagi creixent la càrrega de feina. Durant la primera setmana d'estat d'alarma, l'automobilística va registrar un ERTO al·legant una causa de força major pels seus 14.800 empleats.