No hi haurà Sanfermines 2020

L'Ajuntament de Pamplona ha decidit suspendre els Sanfermines d'aquest 2020 arran de la crisi sanitària que ha desencadenat el coronavirus, una notícia que "tot i que esperada per la situació actual, no deixa de produir-nos tristesa". Així ho ha anunciat aquest dimarts la tinent d'alcalde i regidora de Govern Estratègic, Comerç i Turisme, Ana Elizalde, que ha assumit les funcions d'Alcaldia a causa de la baixa per coronavirus del primer edil, Enrique Maya.

Elizalde ha assenyalat que tot i que falten dos mesos i mig per al 6 de juliol, "sembla evident que les nostres estimades festes depenen molt del coronavirus" i, de la mateixa manera que altres esdeveniments mundials, s'ha decidit suspendre'ls.