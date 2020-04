Pluja d'estels dels Lírids: Quan i com es poden veure millor?

Expliquen els relats mitològics que Zeus, el rei dels déus de l'Olimp, va convertir la lira de l'encantador Orfeu en una constel·lació per retre-li un homenatge. No és estrany, doncs, que una vegada a l'any aquesta petita però brillant constel·lació s'envolti d'esplendor durant uns dies per continuar commemorant aquest honor. I és que, si volem explicar aquesta història des d'un punt de vista científic, seria més correcte dir que els Lírids, la pluja de meteors que es desprenen des del cometa Thatcher, embolcalla la parcel·la d'univers on se situa aquest conjunt d'estrelles. Aquest espectacle astronòmic, que protagonitza les nits del mes d'abril, assolirà el seu pic màxim de durant la nit del 21 al 22 d'abril, quan es es podran veure entre 10 i 20 estrelles fugaces per hora.

Els astroaficionats sabran que, tot i que cada pluja d'estrelles és especial a la seva manera, els Lírids no destaquen precisament com els fanalets del cel hivernal. Durant els Quadràntids del gener es poden veure fins a 110 meteors per hora. 120 amb els Gemínids del desembre. I 110 amb els estiuencs Perseids. Però, ja que aquest any els Lírids cauen en ple confinament, tampoc fa falta buscar més excuses per disfrutar del pausat espectacle celeste. I més en una nit en què la Lluna brillarà a tan sols un 1% de la seva esplendor, per allò que en aquests dies la Terra tapa completament la llum que el Sol reflecteix sobre el satèl·lit.

Armar-se de cafè i paciència



Des de l'Institut d'Astrofísica de les Canàries, llar del majestuós Observatori del Teide, recomanen «armar-se de paciència» per disfrutar d'aquests Lírids. Veure una estrella fugaç sempre és una gesta. I ara que estem tots confinats i sense possibilitat de desplaçar-nos, encara més. Però, abans de donar l'espectacle per perdut, s'aconsella buscar un punt allunyat de les llums i preparar-se per passar la nit mirant el firmament. L'espectacle, que inclou del 14 al 30 d'abril, assolirà la seva màxima esplendor a partir de les 23 h i continuarà brillant fins a les sis del matí. I després, ja amb un ritme més moderat, continuaran fins a finals de mes. «Només n'hi haurà prou a fixar la nostra vista en un punt qualsevol del firmament i esperem, pacientment, durant 15 o 20 minuts», expliquen des de la Unitat de Cultura Científica de la institució. Així que cafè i paciència, perquè no hi ha cap altre remei.

Els amants de les estrelles que no disposin d'unes vistes adequades per veure els Lírids podran connectar-se a les emissions en directe que programen diferents observatoris espacials d'arreu del món. Aquest tipus d'iniciatives es van posar en marxa per oferir unes vistes del cel impol·lutes davant contratemps com, per exemple, un cel ennuvolat o un panorama congestionat per la pol·lució. Ara, en plena pandèmia, aquest 'streaming' servirà per evadir-se del confinament i disfrutar, un any més, de les espectaculars pluges d'estrelles.