La reconstrucció d'Espanya es negociarà al Congrés

Casado, durant la seva conversa per videotrucada amb Sánchez europa press

La negociació entre el Govern i els partits per tractar el pla de reconstrucció social i econòmica quan se superi la crisi sanitària del coronavirus, el que inicialment es va anomenar uns nous pactes de la Moncloa, es desenvoluparà finalment al Congrés.

Després d'un acord entre el president del Govern, Pedro Sánchez, i el líder del PP, Pablo Casado, serà la cambra baixa la que pilotarà aquest procés i no l'Executiu, ja que la fórmula no serà una taula de partits sinó una comissió que es crearà al Congrés, com van demanar els populars, «amb llum i taquígrafs».

Una decisió d'última hora que la majoria dels grups aliats del Govern al Congrés veuen amb escepticisme i fins i tot alguna crítica, en posar en qüestió la viabilitat d'aquest nou format per a una negociació les línies generals de la qual s'havien decidit en funció dels contactes de la setmana passada. I és que aquesta comissió encara ha de concretar molts detalls.