La regió Central té l'índex més baix de morts a l'hospital i dels més alts de no classifcades

Les xifres per vegueries que distribueix el departament de Salut de la Generalitat a partir de les dades hospitalàries i de les recollides a les funeràries posa de manifest que a la Catalunya Central hi ha un dels índexs més baixos de mort per coronavirus a l'hospital, mentre que hi ha un dels més elevats pel que fa a morts en residències. Però també hi ha un alt percentatge de difunts que no es poden classificar pel lloc de la mort, persones que no es pot especificar si s'han mort a l'hospital, a casa seva o en una residència (el 22,62%). El departament de Salut ha donat dades segons un mapa de set demarcacions territorials, és a dir, sense l'àmbit del Penedès (que inclou part de l'Anoia i la capital, Igualada). Per tant, aquesta regió Central que dibuixa el departament inclou tota l'Anoia, juntament amb les comarques del Bages, Berguedà, Solsonès, Moianès i Osona.

A la Catalunya Central han mort fins diumenge 946 persones que o bé tenien una prova analítica feta que podria constatar que la causa de la defunció era el Sars-CoV-2 o tenien un diagnòstic que indicava que eren susceptibles d'haver patit la infecció per aquest virus. Aquest gairebé un miler de decessos suposa l'11,43% del conjunt del país (8.273), quan la població d'aquesta demarcació representa el 6,86% del total del país. El nombre total de víctimes mortals al centre del país és elevat, sobretot si es compara amb altres regions més poblades. Barcelona a banda (6.422 morts fins ara), a la Catalunya Centra és on més n'hi ha hagut. Gairebé el doble que a Girona (451), i molt per sobre de Lleida (134) o Tarragona (255).

Aquesta regió Central té un alt percentatge de morts per coronavirus, i quan es diferencia pel lloc on han mort es veu que és de les més baixes en percentatge de morts a l'hospital (un 39,11%). És la xifra més baixa de totes les demarcacions, llevat de les Terres de l'Ebre, però val a dir que en aquest territori del sud del país hi ha una baixa incidència, amb només 33 morts fins ara i un alt percentatge de no classificats (el 51,51%). En el cas de la regió Central, hi ha el registre més alt de morts a la residència per causa de coronavirus (28,75%). Val a dir, però, que hi ha molt poca diferència amb altres zones. Així, a Barcelona hi ha el 28,21% de morts en aquests equipaments per a gent gran, però, en canvi, hi ha una gran diferència pel que fa a les defuncions als hospitals, ja que el 58,63% han mort en aquests centres. I ha un control molt més estricte sobre el lloc de la mort, el que fa que només el 5,85% apareguin en el capítol de no classificats. Tot i que es tracta d'un grup relativament petit respecte al total, l'àmbit Central també té un dels registres més alts de morts al domicili (9,30%).

El nombre de morts registrats per coronavirus per les funeràries a Catalunya arriba a 8.273, amb 206 noves defuncions aquest diumenge. Són 20 més que a l'últim balanç. Fins ara s'han detectat 42.610 casos positius, mentre que n'hi ha 69.837 de possibles.

La xifra global és de 112.447 (3.342 més que dissabte). De les 8.273 defuncions, 2.268 han estat en una residència (79 més que l'anterior balanç), 519 al domicili (14 més que el dia abans) i 92 en un centre sociosanitari (2 més). Els casos restants són morts en hospitals o casos no classificables per manca d'informació.

Als centres sanitaris ja han mort un total de 4.576 persones que havien donat positiu o eren sospitoses a partir d'un diagnòstic mèdic, 240 més que dissabte.



Casos a la Catalunya Central

El nombre de persones mortes per Covid-19 a la Catalunya central és de 946, mentre que els casos de malalts pugen fins als 9.743. Del total de defuncions, 466 són de persones positives de Covid-19 i 480 de sospitoses d'haver patit la malaltia. Quant al nombre de persones contagiades, a 3.469 se'ls ha realitzat la prova diagnòstica i ha donat positiu.