Repunt de les morts per coronavirus a Espanya amb 430 noves defuncions en 24 hores

Espanya ha sumat 430 morts per coronavirus en les últimes 24 hores i ja registra 21.282 defuncions. La xifra diària de morts torna a augmentar lleugerament després que ahir baixés dels 400 per primer cop des del 22 de març. Segons les dades del Ministeri de Sanitat d'aquest dimarts, hi ha 204.178 casos de coronavirus, 3.968 dels quals són nous. Pel que fa a les altes, hi ha 82.514 curats dels quals 1.928 han estat donats d'alta en les últimes 24 h. La Comunitat de Madrid continua encapçalant el nombre d'infectats per la covid-19 amb 57.997 i 7.460 morts seguida de Catalunya amb 43.112 positius i 4.152 defuncions.

El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, ha destacat que se segueix mantenint una "tendència descendent" amb un escenari "similar" al dels últims dies.

Simón ha explicat que el nombre de nous casos és un 2% superior en relació amb el dia anterior i el de les defuncions un 2,1%. Els nous curats són un 2,4% més i l'increment d'hospitalitzats i UCI un 0,8 i un 1,2% més, respectivament.

Pel que fa als casos positius, 194.516 s'han detectat amb proves PCR mentre que 9.636 amb tests d'anticossos. 1.424 positius eren asimptomàtics en el moment del diagnòstic i eleven a 205.602 el total de positius.

La xifra de 430 defuncions és superior a la d'ahir i a la de diumenge (410) però és la més baixa des del 23 de març (462). Simón ha recordat que l'efecte d'acumulació de casos del cap de setmana va augmentar les xifres generalment els dimarts.

El grup d'edat amb més defuncions és el de majors de 70 anys. Prop d'un 42% de les defuncions són de persones d'entre 80 i 89 anys. Un 26% tenia entre 70 i 79 i un 18% més de 90. Un 8,9% tenia entre 60 i 69.