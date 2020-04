Sabrià recomana als pares "fer cas al Govern" en la sortida dels nens: "No es trobaran cap Guàrdia Civil multant-los"

El president del grup parlamentari d'ERC, Sergi Sabrià, ha recomanat als pares fer cas al Govern en la sortida dels nens al carrer, i ha assegurat que "no pateixin perquè no es trobaran cap Guàrdia Civil multant els seus fills". En una entrevista a 'Ràdio 4', ha defensat que la gestió de la pandèmia es fa millor amb "descentralització" i reivindica que el Govern "decideixi i implementi" el pla de sortida dels menors. "Si a l'Estat no li va bé la franja de quatre a cinc, què faran, detenir els pares? No podem esperar quants cops més s'equivocarà l'Estat", ha insistit. D'altra banda, ha dit que quan passi la pandèmia caldrà celebrar unes eleccions on els catalans triaran si ha de ser la dreta o l'esquerra qui lideri la "reconstrucció".

El president dels republicans al Parlament ha explicat que ara mateix hi ha "molt diàleg" entre JxCat i ERC i que això "sempre ajuda" als xocs que poden haver-hi en els posicionaments entre aquestes dues forces al Govern. Després que el president del Govern, Quim Torra, hagi allunyat un escenari electoral per la crisi sanitària, Sabrià veu normal que no fixi un dia al calendari, però creu que quan passi la pandèmia s'haurà de buscar "el moment de tornar-nos a comptar tots" i veure "si aquest país vol una reconstrucció amb socialdemòcrates d'esquerres o liberals de dretes, i que ho lideri qui ho guanyi".

Sabrià també ha opinat que el passaport d'immunitat, una de les mesures que el Govern vol estudiar per al pla de desconfinament, sobre la base d'un informe elaborat pel grup d'experts liderat pel doctor Oriol Mitjà, "té avantatges i també riscos" i que "si es poden solventar, endavant les atxes" i, si no, "no és implementable". ERC creu que en aquesta eina hi ha un component d'ètica "fonamental" i que cal preservar els drets i llibertats de la ciutadania.

Sabrià ha dit que és una bona notícia que, finalment, aquesta setmana es votin els pressupostos al Parlament i ha explicat que, en aquest format de plens reduïts, ell hi serà, amb la portaveu Anna Caula i les diputades Marta Vilalta, Raquel Sans i Lluís Salvadó.

Sobre la taula de reconstrucció, que ara es planteja en forma de comissió al Congrés, Sabrià ha defensat que els republicans "en general" van a aquests espais però ha dit que "potser crear una comissió és la millor solució per a què no se solucioni res". El president d'ERC al Parlament també ha criticat que hi hagi "més militars que polítics o metges" a les rodes de premsa del govern espanyol: "La imatge, la prepotència, les formes, em sembla una vergonya, i no és gaire progressista", ha opinat.

Sabrià veu "poc afortunat" que Torra critiqués la gestió comunicativa d'El Homrani: "És millor cooperar que criticar dins un mateix Govern, però és el president i pot fer el que vulgui, també equivocar-se"

Sabrià, que ha tret pit per la gestió que està fent la conselleria de Salut, d'ERC, ha dit que el canvi de gestió de residències es va fer "en el moment en què va ser possible". Després que Torra lamentés la gestió comunicativa del departament liderat per Chakir El Homrani, el dirigent d'ERC ha dit que li va sonar "estrany i poc afortunat", i que és millor "cooperar" que "criticar dins d'un mateix Govern". "És el president, i pot fer el que vulgui, també equivocar-se", ha etzibat.