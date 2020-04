Els Serveis Socials del Solsonès han fet més de mil trucades de seguiment

La responsable de l'àrea de Serveis Socials Bàsics del Solsonès informa que, des de l'inici de la crisi, les tècniques del departament ja han fet més de 1.000 trucades a usuaris per tal de fer el seguiment de la seva situació. Reconeix que «al final ja no tens horari, però el cert és que hi ha persones que necessiten la nostra atenció i no les podem deixar desateses. Som un equip compromès amb la nostra feina i farem tot el que estigui al nostre abast».

Amb el coronavirus, la feina dels Serveis Socials Bàsics del Solsonès s'ha adaptat a la realitat i les restriccions del moment. Les visites presencials dels usuaris al Consell Comarcal, a l'ajuntament de Solsona, a l'ajuntament de Sant Llorenç, i les visites als domicilis per part dels professionals, s'han reconvertit per tal de mantenir el contacte amb usuaris que viuen sols i amb les famílies.

S'està fent seguiment telefònic de 375 persones grans i/o amb discapacitat de la comarca, la majoria de les quals viuen soles o amb parella. Es tracta de persones amb alguna situació de risc que disposen d'algun dels serveis d'atenció a domicili del Consell Comarcal (teleassistència, atenció domiciliària, àpats, xec servei). La finalitat d'aquest seguiment és saber el seu estat de salut física i emocional i detectar situacions que poden requerir algun tipus de suport.

A part d'aquesta funció, les treballadores familiars del Consell i les empreses contractades a aquest efecte continuen desenvolupant la seva feina presencial a 37 llars, i el servei d'àpats a domicili es continua prestant a 28 domicilis. Des del SIS s'estan atenent 61 infants mitjançant trucades i videotrucades, fent-los arribar propostes per fer a casa i donant-los suport en les tasques escolars que han de dur a terme.