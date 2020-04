Teories de la conspiració en dies de molta tensió

? Una de les farmàcies

amb què va parlar ahir Regió7 va explicar que, davant el col·lapse del sistema, en van activar un de contingència que els va permetre servir medicaments però no les màscares del CatSalut. Hi ha qui ho va interpretar com una conspiració per pressionar la gent per quedar-se una màscara de pagament i deixar la gratuïta per a un altre dia. Són dies de molta tensió i valdria la pena seguir aquell consell tan savi de comptar fins a deu abans d'imaginar teories de la conspiració.