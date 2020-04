El TSJC retorna per un defecte de forma una denúncia contra Torra

El TSJC ha retornat per un defecte de forma a un jutjat d'instrucció de Martorell la denúncia d'un particular contra el president, Quim Torra, i la consellera Alba Vergés per rebutjar l'obertura d'un hospital de campanya que la Guàrdia Civil va aixecar a Sant Andreu de la Barca (Baix Llobregat). En una providència, la sala civil i penal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha remès la causa al jutjat d'instrucció número 5 de Martorell (Baix Llobregat) perquè formuli una exposició raonada dels fets, després que dimecres passat la magistrada sol·licités al TSJC que assumís el cas.