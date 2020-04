Vergés: «El cost de 43.400 euros per l'UCI privada és un càlcul aproximat»

La consellera de Salut, Alba Vegés, va dir ahir que és impossible conèixer encara el cost que els centres privats han tingut per cada pacient donat d'alta per la Covid-19 després de passar per l'UCI, de manera que els 43.400 euros fixats pel Govern són un càlcul «aproximat».

La Generalitat preveu abonar als centres sanitaris privats i concertats de Catalunya 43.400 euros per cada pacient que hagi estat donat d'alta per la Covid-19 després de passar per l'UCI, ja que el seu sistema de pagament ha quedat suspès temporalment en estar aquests hospitals ara inclosos en el sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT).

En roda de premsa telemàtica, Vergés va indicar que el cost real «s'haurà d'analitzar a posteriori» i que, per això, el Govern ha encarregat ja una auditoria.

Però ara s'havia de compensar els hospitals concertats i privats, que s'han posat a disposició del sistema públic i han hagut d'assumir costos imprevistos com els derivats de «contractar moltes persones». Així, en «els pròxims mesos» se sabrà el cost real i concret de cada alta i «es podran fer les correccions necessàries, per dalt o per baix», va assenyalar Vergés.