Arxivada la causa contra Rafael Ribó pel viatge pagat per l'empresari bagenc Jordi Soler

El jutge de l'Audiència Nacional José de la Mata, instructor del 'cas 3%', ha arxivat la investigació contra el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, per un presumpte delicte de suborn pel viatge a la final de la Champions del 2015 a Berlín que va pagar l'empresari Jordi Soler. De la Mata no ha apreciat suficients indicis de delicte per mantenir la investigació: "No existeixen indicis fundats i seriosos que permetin afirmar sòlidament que el regal realitzat per Soler a Ribó es produís en consideració de la seva funció", diu la interlocutòria a la qual ha tingut accés l'ACN. Ribó va declarar al febrer a l'AN que desconeixia qui havia pagat els trajectes en avió privat.

"L'examen conjunt de totes les circumstàncies concurrents en aquest cas no permet concloure raonablement que Soler admetés en la seva excursió aèria a Ribó i la seva família en consideració del seu càrrec, si no per raons alienes a aquesta funció pública", diu la interlocutòria.

"S'han facilitat explicacions raonables que contextualitzen el desplaçament en meres relacions amicals i l'allunyen de la consideració al càrrec o funció", constata. "No ha quedat acreditat l'existència de relacions comercials o empresarials o contractuals de cap classe entre Soler i les seves empreses i el Síndic de Greuges", apunta.

Per tot això, de la Mata rebutja elevar una exposició raonada al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) perquè valori la seva competència per conèixer la investigació dels fets relacionats amb Ribó i arxiva de forma "provisional parcial" les actuacions.