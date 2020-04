El Congrés aprova la tercera pròrroga de l'estat d'alarma amb dures crítiques de l'oposició

El Congrés ha aprovat per àmplia majoria la tercera pròrroga de l'estat d'alarma fins al 9 de maig amb dures crítiques de l'oposició. En un nou ple maratonià –que ha durat gairebé 11 hores-, el govern espanyol ha comptat amb el suport del PP, Cs i el PNB mentre Vox, JxCat i la CUP hi han votat en contra i ERC i EH Bildu s'ha abstingut. En total, l'ampliació del confinament ha comptat amb 269 suports, 60 vots contraris i 16 abstencions. La sessió ha començat amb el discurs del president Pedro Sánchez, que ha situat a la segona setmana de maig l'inici d'una desescalada "gradual" i asimètrica per territoris.

El ple ha començat a les nou del matí i s'ha allargat fins gairebé les nou de la nit. Ho ha fet igual que les altres darreres sessions: amb un hemicicle pràcticament buit i amb imatges de diversos diputats amb guants i mascaretes. Més de 300 parlamentaris havien demanat el vot telemàtic. Pedro Sánchez ha estat el primer a prendre la paraula i durant el seu discurs ha destacat la tendència positiva de les xifres i ha agraït el "coratge" de la societat espanyola.

Desescalada, al maig

Sánchez ha insistit que no es pot "abaixar la guàrdia" però ha anunciat que la fase de desescalada podria començar la segona quinzena de maig per territoris. El president també ha demanat "unitat" a totes les forces parlamentàries.

El cap de l'executiu també ha negat una aposta per la centralització de la gestió de la crisi i ha reclamat acords de recuperació a les comunitats autònomes i ajuntaments "governi qui governi"

El PP acusa el govern "d'incompetència"

Casado ha acusat el govern espanyol d'amagar dades i de "mentir" en la xifra de morts per la covid-19. "Estan pecant d'incompetència", ha dit, tot reclamant a l'executiu que "compleixi", "acoti la pandèmia" i governi "amb determinació". També ha acusat el govern espanyol de ser el "Titànic" i de pretendre que els populars siguin la seva "orquestra". "Agafi el timó o almenys gestioni els bots salvavides", li ha dit. El líder del PP també ha criticat que el govern no faci autocrítica en la seva gestió i tant ell com Sánchez s'han retret mútuament la manca de voluntat per aconseguir acords d'Estat davant de la crisi.

Vox i la "presó chavista"

El discurs més dur l'ha mantingut Vox, que ha votat en contra de la pròrroga i que ha acusat Sánchez de convertir Espanya en una "presó chavista" i de ser "un perill per a la vida". El líder de la formació, Santiago Abascal, ha dit que el govern espanyol ha fet la "pitjor gestió" de la crisi de tot el món i ha dit a Sánchez que hauria de dimitir perquè ha "fracassat" a l'hora de protegir els ciutadans.

El portaveu d'Unides Podem, Pablo Echenique, en canvi, ha defensat les mesures adoptades per l'executiu i ha assegurat que s'ha creat un "escut social formidable", tot i que ha admès que encara queden "coses per fer" per ajudar els col—lectius més vulnerables.

Les competències

El portaveu d'ERC, Gabriel Rufián, ha defensat una abstenció "més pròxima al no que mai" a la pròrroga i ha reclamat a Sánchez a deixar pas a la gestió asimètrica de la crisi i a permetre que les comunitats autònomes recuperin competències. També ha instat a tornar a la mesa de diàleg amb Catalunya, un extrem al que Sánchez s'ha compromès "quan la situació ho permeti".

La portaveu de JxCat, Laura Borràs, que ha assistit per primer cop al ple des que es va decretar l'estat d'alarma, ha acusat el govern espanyol de fer la gestió "més reaccionària" tot i ser el més "progressista de la història". També els ha acusat d'aplicar un 155 encobert i ha titllat "d'ineficient i ineficaç" la gestió. "Van aprovar el decret tard i malament i ara faran la desescalada aviat i pitjor", ha afirmat. En aquest sentit, ha acusat el govern de no tenir cap pla i d'haver tret competències a les CCAA.

"Improvisació"

Per la seva banda, el diputat de Cs Edmundo Bal ha assegurat que el suport de la seva formació no era un "xec en blanc" i ha retret a l'executiu de Sánchez "improvisació". Durant el seu discurs, Bal ha defensat que el seu partit demostra més "lleialtat" que els seus socis i avisat que estan al costat del govern per "ajudar a què no tornin a cometre els mateixos errors" però en cap cas per "ocultar-los".

Des del PNB, Aitor Esteban ha demanat a l'executiu un "canvi en la gestió de la crisi" i accelerar "el pla de relaxament de mesures". Esteban li ha demanat a Sánchez que compti amb les comunitats autònomes en el procés de desescalada i que canviï la "improvisació per les certeses". També l'ha advertit que el PNB participarà a la comissió de reconstrucció però que no comptin amb ells si la voluntat passa per "soscavar el grau d'autonomia".

"Retallar drets"

La CUP, que també ha votat en contra de la pròrroga, ha acusat el govern espanyol d'utilitzar l'estat d'alarma per "retallar drets" i "recentralitzar". La diputada Mireia Vehí ha reclamat modificar la llei que engloba la figura jurídica i a expropiar edificis per facilitar l'accés a l'habitatge per a aquells que ho necessitin.

EH Bildu, que s'ha abstingut en la votació, ha denunciat la "invasió competencial" des que el govern espanyol va establir el comandament únic en la gestió de la crisi. La portaveu de la formació, Mertxe Aizpurua, ha etzibat a l'executiu que "pot i ha de fer més".

Aprovat el decret d'ocupació agrària

El Congrés també ha convalidat el decret de mesures per facilitar la contractació temporal d'aturats i persones migrants per pal—liar la manca de temporers al camp pels problemes de circulació derivats de la crisi del coronavirus. La norma permet al sector agrari contractar aturats de municipis propers als camps i que aquestes persones puguin seguir cobrant la prestació d'atur o subsidis agraris.

També facilita que joves migrants d'entre 18 i 21 anys, en situació regular amb permisos de residència no lucrativa, obtinguin permisos de treball per incorporar-se a la campanya de recollida de collites i la pròrroga del permís de treball al camp a aquelles persones migrants que estiguin en situació regular i que els venci abans del 30 de juny.

El decret ha comptat amb 258 vots a favor, 91 abstencions i 1 vot en contra. També s'ha aprovat la seva tramitació com a Projecte de Llei.