Detenen a Almeria un dels gihadistes d'Estat Islàmic més buscats a Europa

La Policia Nacional va detenir a Almeria un dels terroristes de l'Estat Islàmic més buscats d'Europa, que estava amagat en un pis de lloguer de la ciutat andalusa amb dues persones més i que, aprofitant la pandèmia del coronavirus, sortia en poques ocasions al car-rer i sempre amb màscara per evitar ser reconegut. L'arrestat, de nacionalitat egípcia, hauria entrat recentment a Espanya de forma irregular i està considerat un dels terroristes més buscats a Europa, tant per la seva trajectòria criminal dins de l'Estat Islàmic com per la seva alta perillositat.

Els altres dos detinguts, allotjats al mateix domicili i la identitat dels quals està pendent de verificar, l'haurien acompanyat durant el trajecte i actualment s'està verificant si també són terroristes retornats de Síria.

La policia va destacar que aquesta «important» operació s'ha desenvolupat dins de la cooperació internacional i en col·laboració amb el Centre Nacional d'Intel·ligència, sota la supervisió del Jutjat Central d'Instrucció número 3.