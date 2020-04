El Govern d'Espanya va publicar el 29 de març passat un reial decret llei en el Butlletí Oficial de l'Estat que extremava la restricció en la mobilitat dels ciutadans i la suspensió de la majoria de les activitats socials i econòmiques per contenir l'avanç del COVID-19. Ja veníem d'una situació de confinament decretada per lluitar contra el coronavirus A partir d'aquest dia es va paralitzar tota activitat no essencial al país. Ara algunes activitats econòmiques han tornat progressivament i s'han aixecat algunes restriccions. Poc a poc les xifres de contagi i de morts es van controlant i la situació a tots els nivells va camí de millorar tot i que no s'ha d'abaixar la guàrdia en cap moment ja que encara fa falta molta feina.



Hi ha tot un seguit d'activitats econòmiques que són imprescindibles ja que presten un servei totalment necessari i més quan ens trobem davant d'una situació d'emergència sanitària com la que estem vivint des de fa setmanes. Són el motor econòmic de molts sectors de la nostra societat. Estan a primera línia per prestar el seu servei a totes les persones i especialment als més necessitats i més vulnerables. Les pàgines que segueixen són un homenatge a aquests treballadors que continuen exercint les seves responsabilitats laborals per mantenir i garantir l'activitat essencial

?econòmica, productiva i social?i la labor de la qual és vital i necessària perquè el país continuï funcionant.



Són els imprescindibles. Els essencials.





David Fernández

Bomber de la Generalitat a Cornellà de Llobregat

Aquest bomber amb persones de risc en el seu entorn assumeix amb responsabilitat la tasca essencial del cos durant la pandèmia.



Durant el coronavirus, el bomber David Fernández (Tarragona, 1973), que treballa al parc de Cornellà de Llobregat, es veu obligat a ser «especialment exquisit» en la presa de precaucions pel personal de risc que té al seu voltant. «Són dies d'impotència i tristesa per no poder assumir reptes col·lectius», considera.

Fernández assumeix amb responsabilitat la tasca essencial del cos. «Som persones d'acció, per això estar pseudoconfinats al parc de bombers mentre no fem serveis també és dur», reconeix el bomber, que apunta a una «frenada important» en els serveis urgents del cos durant el confinament.

Encara que diu que no vol promoure un discurs pessimista, aquest bomber admet que se sent preocupat pels efectes que la crisi deixarà en el cos de bombers, «habitualment ja amb falta d'inversió», i en l'economia en general.

«Nosaltres treballem amb bosses de pobresa i percebo que arrossegarem la crisi del 2008. És dur que això arribi ara, quan semblava que estàvem a punt d'aixecar el cap després d'adaptar-nos a la gestió de la misèria i a les retallades». El punt esperançador, conclou el bomber, és que d'aquí «pugui sortir-ne reforçada l'organització social de base».

Olaya Raiss

Farmacèutica de Barcelona

Aquesta farmacèutica està al peu del canó atenent persones que requereixen medicació durant la crisi del coronavirus

La farmacèutica Olaya Raiss (Barcelona, ??1992) percep molt la «histèria» dels clients de la seva farmàcia; «clients que es posen violents quan els dius que no pots oferir-los el que et demanen perquè no ho tens». De vegades, reflexiona Raiss, tampoc ells, els treballadors essencials de les farmàcies, tenen respostes. «Tu saps el que saps», remarca.

Abans, els clients es repartien al llarg del dia, però ara s'agrupen tots al matí. «Es nota el nerviosisme de la gent; tothom que ve em pregunta pel nivell de gravetat de la crisi».

Quins són els medicaments més venuts? «Paracetamol, ventolín i ibuprofèn». Sobre la responsabilitat de les professions essencials com la seva, Raiss afirma que l'assumeix però al mateix temps reclama més mitjans per als qui estan en primera línia, especialment pel que fa a les proves de detecció (PCR).

«He tingut algun company de baixa sense saber si tenia el virus o no, i aquesta incertesa ens repercuteix a tots. Crec que s'haurien d'haver fet diagnòstics més àgils per als que ens dediquem a això; crec que els poders públics haurien d'haver facilitat més recursos: no pot ser que vinguin metges a comprar-nos mascaretes», conclou la farmacèutica.