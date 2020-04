El Govern espanyol permet ajornar els lloguers dels locals comercials

El Consell de Ministres va aprovar ahir un reial decret de mesures econòmiques que, entre altres novetats, estableix un mecanisme per a la renegociació i ajornament del lloguer de locals comercials, així com la reducció de les despeses de notari de préstecs no hipotecaris. Entre les mesures anunciades, la ministra d'Economia, Nadia Calviño, va destacar la possibilitat que la línia d'avals de l'ICO, que s'eleva a 100.000 milions d'euros, pugui usar-se per cobrir pagarés d'empresa i reforçar així les societats de garantia recíproca de les comunitats autònomes.

Pel que fa als lloguers de locals comercials, i per mitigar els costos de petites i mitjanes empreses (pimes) i autònoms que hagin vist reduir-se significativament els seus ingressos, s'estableix un mecanisme de renegociació i ajornament dels lloguers a grans tenidors o empreses públiques. En cas que el local comercial sigui propietat d'un altre tipus d'arrendador, com particulars, es facilita l'ús de la fiança com a mecanisme de pagament.