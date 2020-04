El govern de Sant Fruitós nega els retrets de l'oposició per la Covid-19 i li ofereix mà estesa

El govern en minoria de GfP a Sant Fruitós assegura que des que va començar el confinament sempre hi ha hagut «mà estesa» cap a l'oposició, a qui es refereix com el «tripartit a l'ombra». Així respon a les crítiques d'ERC, el PSC i JxCat, que acusen GfP d'haver-los «menystingut», i a qui reclamen plens telemàtics i trobades amb tots els regidors (vegeu l'edició d'ahir).

En un comunicat, GfP explica que s'ha creat un grup de Whats-App amb els portaveus dels partits de l'oposició i la regidora de Sanitat «en què s'han intercanviat més de 400 missatges en 35 dies», a banda de 3 reunions que s'han fet per Skype «d'on han sorgit accions demanades i acordades per consens de tots els grups municipals». En aquest sentit, GfP diu que el govern «ha estat obert des del primer minut a coparticipar amb l'oposició per afrontar millor aquesta pandèmia, s'ha posat en comú qualsevol aspecte sanitari, social o econòmic que ha calgut i s'ha respost extensament i acurada totes les consultes fetes des de qualsevol grup de l'oposició».

Quant als plens, GfP diu que acusar el govern de no haver-ne convocat «és una infàmia que no té disculpa». Assegura que aquest tema s'ha comentat i explicat en reunions.