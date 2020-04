El jutge del 'cas 3%' investiga els exconsellers de CDC Felip Puig, Irene Rigau, Jordi Jané i Pere Macias per blanqueig

El magistrat de l'Audiència Nacional José de la Mata, instructor del 'cas 3%', investiga per blanqueig de capitals dotze exalts càrrecs de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) entre els quals els exconsellers Felip Puig, Irene Rigau, Jordi Jané i Pere Macias. De la Mata ha obert una peça separada per investigar si donacions en efectiu que els investigats van fer al partit "poguessin constituir actes d'aflorament de diner procedent de delicte, amb la finalitat de finançar il·lícitament el partit CDC", diu la interlocutòria a la qual ha tingut accés l'ACN. A banda dels exconsellers, De la Mata també investiga Carles Flamerich, Marc Guerrero, Víctor Vila, Jordi Moltó, Gloria Renom, Xavier Crespo, Montserrat Candini i Eduard Freixedes.

De la Mata diu que la investigació del 'cas 3%' permet constatar que "concorren dades objectives de generació i possessió de diners en efectiu, no declarar, per CDC, procedent d'empreses que busquen amb això ser beneficiades en la contractació pública".

El magistrat diu que les donacions dels dotze exalts càrrecs investigats no són aparentment quotes d'afiliats i són per imports "excessius" per poder-ho ser i també per ser "aportacions al partit de càrrecs electes". També diu que no es va exigir un esforç major als alts càrrecs o militants perquè fessin donacions.

De la Mata remarca la coincidència de dates, que va des d'octubre de 2009 a desembre de 2010. Es van fer en "dates extraordinàriament pròximes, sent sorprenent l'estranya pràctica verificada de realitzar dues donacions d'alt import (3.000 euros), amb separació ran sols d'uns dies, o que existeixi coincidència en el dia en què diverses persones realitzen donacions casualment sempre del mateix import rodó de 3.000 euros".

"Tots els anteriors elements apunten solidesa cap a la tesi que aquestes donacions, en realitat, són actes d'aflorament de diners procedents de delicte realitzats per persones pròximes a CDC seguint el pla superior traçat per jerarques del partit". Per això, els citarà a declarar com a investigats.