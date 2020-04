La jutgessa avala l'aplicació del 100.2 a Jordi Sànchez per sortir a fer voluntariat tot i l'oposició de la fiscalia

La jutgessa de vigilància penitenciària ha autoritzat l'aplicació de l'article 100.2 del règim penitenciari per a l'expresident de l'ANC i líder de la Crida, Jordi Sànchez, que podrà sortir a fer voluntariat, tal com va aprovar la Junta de Tractament de Lledoners. La magistrada pren aquesta decisió en contra de l'opinió de la fiscalia. Entre altres arguments, la jutgessa considera que Sànchez "reconeix els fets provats" de la sentència del Tribunal Suprem i té un "nivell de risc baix" en reincidència delictes i trencament de la condemna. La presó de Lledoners haurà de comunicar setmanalment a la magistrada la valoració periòdica de l'evolució de l'intern per constatar que aquests riscos es mantenen baixos.

La Junta de Tractament de Lledoners va acordar el passat 6 de febrer que Jordi Sánchez pugui sortir de la presó tres dies a la setmana durant 11 hores al dia per fer voluntariat en aplicació de l'article 100.2 del reglament penitenciari. En el seu informe, la fiscalia s'hi va oposar argumentant que el voluntariat que farà fora no servirà com a tractament pel delicte de sedició. Tot i l'oposició del ministeri públic, la jutgessa de vigilància penitenciària ha ratificat l'acord de la Junta de Tractament, tot i que la decisió es pot recórrer.