Els menors de 14 anys podran sortir a «fer passejos» a partir del 26 d'abril

Que allò que anunciï la ministra portaveu, María Jesús Montero, ho desmenteixi el de Sanitat, Salvador Illa.

En una compareixença d'urgència, anunciada per a les 20.15 del vespre, Illa va desfer l'embolic que la seva campanya de Govern va provocar al migdia, quan va dir que a partir del 26 d'abril els menors de 14 només podrien sortir al carrer –sempre acompanyats per un adult– a fer tasques essencials, com per exemple: anar al supermercat, a la farmàcia, al quiosc o al banc.

L'allau de crítiques –un exemple: al Twitter, la pediatra Matilde Zornoza deia: «Si les sortides dels nens seran a llocs concorreguts, és un nyap. Passejos amb distanciament social. Per ficar-los en llocs plens de gent, a mi que no m'esperin»– va obligar l'executiu espanyol a rectificar: Illa sortia per anunciar que a partir del diumenge 26 d'abril els menors de 14 anys podran sortir a passejar.

I «fer passejos» vol dir «fer passejos», va sentenciar abans d'avançar que en els pròxims dies es regularan les condicions de les sortides, com la distància o el temps màxim. «Aquest és un Govern que escolta. El cap de setmana emetré una instrucció perquè els menors de 14 anys puguin fer passejos», deia Illa una altra vegada, hores abans de la previsible aprovació, avui, del decret d'alarma. L'«alleujament» del confinament es podrà exercir des del mateix diumenge 26 d'abril.

Preguntada al matí per si els menors hauran d'aplicar mesures de prevenció de contagi, la socialista no va saber concretar si els nens hauran de portar mascaretes o guants, però va afirmar que com més petits són, més complicat és que segueixin les mesures higièniques.

El Govern tampoc va saber explicar si en aquestes sortides els menors podran usar equipaments de mobilitat, com ara patinets o bicicletes. En aquest sentit, Montero tan sols va resumir que «tot aquell instrument que pugui fer perdre el control de la mobilitat del menor haurà de ser molt limitat».

En qualsevol cas, la ministra va subratllar que, de moment, no es permetrà que es facin sortides a l'exterior sense justificar. Pel que fa als majors de 14 anys, que no estan inclosos en aquesta mesura, el Govern va anunciar que podran sortir en solitari.

En aquest sentit, cal recordar que fins ara els menors podien sortir amb els seus progenitors per acompanyar-los a realitzar tasques essencials si estava «justificat». Una modificació del decret de 14 de març va habilitar aquesta possibilitat, per facilitar la conciliació en casos com per exemple els d'una família monoparental amb menors a càrrec. Ara s'amplia a tots els infants menors de 14 anys.