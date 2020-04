Les canonades no tenen horaris i en qualsevol moment poden sorgir incidències que cal reparar per garantir el subministrament d'aigua a la ciutadania, en un moment de crisi sanitària en què l'aigua és necessària per mantenir una higiene adequada. És un servei bàsic, i professionals com Miguel Ángel Moreno són essencials: «Treballem per atendre les reparacions d'avaries a Manresa i als pobles de la comarca del Bages on Aigües de Manresa té la gestió del servei».

La davallada del trànsit els ajuda en tots els sentits, menys incidències i més facilitat per reparar-les: «D'avaries n'hi continua havent i actuem per donar resposta el més ràpid possible. Ho fem seguint el protocol establert de mesures de seguretat oportunes». Treballen per torns que s'alternen per setmanes, «hem dividit els operaris en quatre equips, tres per a avaries en el subministrament, i un altre per enllestir obres prioritàries». Van protegits i mantenen la distància de seguretat per evitar contagis, «una por que suposo que tenim tots els que hem de sortir al carrer cada dia per anar a treballar». Ells hi surten, fan una tasca necessària, i tota la plantilla fa més pinya que mai per fer més fàcils uns moments complicats.