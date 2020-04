Mitjà rebaixa el passaport d'immunitat a «una possibilitat»

L'informe de l'epidemiòleg Oriol Mitjà sobre el pla de desconfinament de Catalunya rebaixa el passaport d'immunitat a «una possibilitat». De fet, «no el recomana explícitament», tal com va explicar la portaveu, Meritxell Budó, durant la roda de premsa telemàtica d'aquest dimarts al migdia, posterior al Consell Executiu. La Generalitat refreda ara el passaport d'immunitat, després que el cap del Govern, Quim Torra, el proposés diumenge al president espanyol, Pedro Sánchez, per aplicar a Catalunya. El document havia generat debat al si del Govern, i l'informe de Mitjà només tracta aquesta opció «entre d'altres». El document recomana una «relaxació gradual» i un desconfinament «parcial» per a menors i gent gran.