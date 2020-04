Els Mossos detenen l'alcalde de Badalona per saltar-se el confinament i conduir begut

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dimarts l'alcalde de Badalona, Àlex Pastor (PSC), a l'Eixample de Barcelona, per saltar-se el confinament, conduir sota els efectes de l'alcohol i atemptat a l'autoritat. Davant la gravetat dels fets, la direcció nacional del PSC l'ha suspès de militància de manera fulminant aquest mateix dimarts i li demana que renunciï al càrrec. Segons ha avançat El País, Pastor tenia símptomes d'embriaguesa i s'ha negat a sotmetre's al test d'alcohol quan l'han parat els Mossos d'Esquadra al districte de l'Eixample.

"Els fets són incompatibles amb la militància socialista i l'exercici de qualsevol càrrec públic", asseguren des del PSC. En paral·lel, l'exalcalde i líder del PP a Badalona, Xavier Garcia Albiol, ha anunciat a través de les seves xarxes socials que aquest dimecres iniciarà converses amb la resta de partits per presentar una moció de censura.

L'exalcaldessa de la ciutat Dolors Sabater també ha reaccionat a la detenció de l'alcalde i reclama que "pel bé de la ciutat" s'aposti ara per un govern de concentració amb un nou lideratge. "Estic totalment disposada a liderar un nou govern", afirma en una piulada a Twitter.



I si renuncia?

A la proposta d'Albiol de presentar una moció de censura, que a priori és difícil que prosperi, s'hi afegeix una altra possibilitat, que Pastor obeeixi a la petició del partit i renunciï al càrrec. Si això passa, l'aritmètica política a Badalona fa difícil ara una alternativa d'esquerres. El relleu no el podria decidir a dir el propi govern i caldria convocar un nou ple d'investidura.

En aquest escenari, els partits que van donar suport a Pastor –tots menys el PP– haurien de tornar al punt de partida. Entre el PSC i Comuns, ara el govern, i els vots d'ERC, JxCat i Guanyem Badalona haurien de negociar un nou candidat de consens que fos capaç de sumar 14 vots al ple.

Les tensions durant el primer any de mandat, però, compliquen encara més un acord que ja va ser in extremis per afrontar el ple d'investidura del mes de juny. Si l'acord no arribés, l'alcaldia recauria automàticament en la força més votada, el PP, i Xavier Garcia Albiol tornaria a ser, per aquesta via, alcalde de la quarta ciutat de Catalunya.