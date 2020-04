El petroli Brent s'enfonsa per les caigudes de l'americà

La cotització del barril de petroli Brent, el de referència a Europa, va perdre ahir el 25,33% en el mercat de futurs de Londres, fins a 19,10 dòlars, arrossegada pel temor al mercat del petroli després que el cru de referència estatunidenca tanqués dilluns amb fortes pèrdues i amb un valor final en negatiu.

El cru de la mar del Nord perdia en el International Exchange Futures, 6,48 dòlars respecte al tancament d'ahir (25,58 dòlars). L'enfonsament de la demanda per la crisi del COVID-19 i la falta de recursos per a emmagatzemar els excedents de producció van portar el dilluns al petroli intermedi de Texas (WTI) fins als 37,63 dòlars en negatiu, si bé el cru estatunidenc per a juny cotitzava ahir en 14,32 dòlars, en positiu.

Els mateixes factors pesen sobre el Brent, referent a Europa, que ahir es va desplomar fins a nivells no vists des de finals del 2001, encara que «no es va veure atrapat en la bogeria en la qual es va enfonsar ahir (per dilluns)el WTI», va afirmar David Madden, analista de CMC Markets.

Alguns inversors anticipen que el Brent «podria experimentar una destinació similar al WTI» assenyala la firmaCapital Economics, que, no obstant això. dubte que «arribi a enfonsar-se fins al terreny negatiu». El contracte associat als futurs del Brent «té una opció de liquidació en efectiu» que permet als compradors renunciar a recollir físicament els barrils, la qual cosa alleuja la pressió sobre el magatzematge, assenyala Capital Economics.

«El mercat del petroli està vivint una crisi sense precedents en la seva història a causa dels impactes del confinament», va explicar ahirel soci responsable d'Energia de KPMG a Espanya, Alberto Martín.

L'expert va assegurart que, fins que comencin a notar-se els efectes de la retallada de petroli de l'OPEP i s'elevi la demanda amb el final del confinament «cal esperar preus baixos». La situació del preu del cru nord-americà produeix en un moment en el qual la capacitat d'emmagatzematge al país s'està reduint.

Segons les últimes dades proporcionades per l'Administració d'Informació de l'Energia, a 10 d'abril el país comptava amb un estoc net de 374,8 milions de barrils de cru, la qual cosa equival al 57% de la capacitat d'emmagatzematge del país, deu punts més que fa tres mesos.