Sabrià demana que les famílies catalanes segueixin el pla de la Generalitat

La Generalitat fa dies que reclama una actitud més flexible amb els infants, però la potestat la té el Govern espanyol. Després de l'anunci del Govern central, les crítiques de la Generalitat no es van fer esperar. El més contundent va ser el president del grup d'Esquerra Republicana al Parlament, Sergi Sabrià, que es va mostrar a favor que a partir de dilluns que ve les famílies catalanes segueixin el pla de la Generalitat de desconfinament progressiu dels nens –que han presentat a l'executiu central–, encara que aquest no coincideixi amb el del Govern espanyol: «Jo els dic que facin cas del que digui la Generalitat, i que no pateixin».