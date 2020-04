Sánchez situa a la segona quinzena de maig l'inici d'una desescalada «gradual» que podrà ser asimètrica per territoris

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha situat aquest dimecres a la segona quinzena de maig l'inici d'una desescalada "lenta i gradual" del confinament on es podran imposar i aixecar mesures "en funció de com es comporti la pandèmia a cadascun dels territoris".

Segons Sánchez, en aquesta fase el Ministeri de Sanitat tindrà potestat per incrementar o restringir l'aplicació del confinament en cada cas. "No correrem cap risc", ha dit abans de prometre que el seu executiu no farà "passos en fals". Respecte als nens, ha insistit que aquest cap de setmana Sanitat emetrà una ordre per establir les condicions en què els menors de 14 anys podran sortir de casa a passejar des de diumenge 26 per primera vegada des de fa gairebé 40 dies.

Sánchez ha fet aquestes manifestacions al Congrés dels Diputats on ha comparegut per tercera vegada per demanar la pròrroga de l'estat d'alarma fins el 9 de maig. Ha agraït el "coratge", la "disciplina" i la "moral de victòria" de la societat espanyola, però ha advertit que els "sacrificis" a nivell mundial "tot just han començat".

En aquest marc, ha volgut destacar que la "tendència positiva" a l'Estat que "indica que estem doblegant la corba de contagis", i ha afirmat que el sistema de salut espanyol "ha resistit". En tot cas ha afirmat que cal "no abaixar la guàrdia" i cal "seguir treballant sense descans". També ha promès que "la societat espanyola no oblidarà els seus morts". "Tots mereixen el nostre homenatge i record, i el tindran".

En aquesta nova fase, segons Sánchez, caldrà tenir identificades totes les persones afectades, el sistema de salut haurà de fer test per detectar cada cas, caldrà tenir "control total" sobre els llocs amb més risc d'infecció, i caldrà implantar un "sistema de control de persones procedents d'altres zones per evitar contagis importats". També caldrà "establir mesures estrictes preventives en centres de treball i educatius", i "la població haurà de disposar de la informació completa i tots haurem d'estar compromesos amb les regles d'higiene".



Passos en funció de la pandèmia "per territoris"

Sánchez ha obert la porta també a una desecalada assimètica. "Farem passos cap endavant i enrere en funció de com es comporti la pandèmia a cadascun dels territoris". Ha advertit que en aquesta nova fase el Ministeri de Sanitat tindrà més atribucions. Podrà modificar, ampliar i restringir les mesures, llocs, establiments i activitats comercials, culturals i recreatives permeses. El Ministeri també podrà emetre ordres que determinin "l'abast territorial d'altres activitats permeses".



Pactes de reconstrucció a cada territori

Un cop més, Sánchez ha apel·lat a la unitat i ha demanat a les forces parlamentàries que donin suport al decret d'ampliació de l'estat d'alarma. És la primera vegada, ha dit, que ho fa en un "escenari moderadament optimista". En tot cas, en aquesta ocasió ha fet un pas més i ha apuntat que caldrà teixir pactes no només a nivell dels partits espanyols, sinó "als diferents graons de la nostra geografia", és a dir, "a cada CCAA i ajuntament governi qui governi".