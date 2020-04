S'esfondra la façana d'una casa abandonada a Olesa

La Policia Local d'Olesa va haver de desallotjar ahir al migdia els set veïns de dues cases ubicades al carrer de la Riera després que s'hagués esfondrat la façana de l'habitatge ubicat just al mig, al número 27. No es va produir cap afectació personal per l'esfondrament, ja que la casa afectada està deshabitada i en aquell moment ningú passava pel carrer.

Hi van actuar els Bombers de la Generalitat, així com dues patrulles de la Policia Local i una ambulància del SEM, que s'hi va desplaçar per prevenció. També s'hi va desplaçar personal dels Serveis Tècnics municipals per avaluar les afectacions de l'esfondrament, que va ocasionar un gran forat a la primera planta de l'immoble afectat.

Després de la revisió feta pels Bombers de la Generalitat i els Serveis Tècnics municipals, des de l'Ajuntament es va requerir a la propietat de l'immoble, que es va presentar de seguida al lloc, que fes immediatament treballs de retirada de la runa que havia caigut a causa de l'esfondrament, a més de repicar tota la façana i estabilitzar l'estructura de l'edifici i protegir-lo de la pluja.