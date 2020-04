Solsona fa una crida per cosir 2.000 mascaretes de mides especials per als infants

A partir de dilluns, quan comença el període que es permet a infants i joves sortir al carrer de forma controlada, serà necessari disposar de mascaretes de talles infantils. Per això, l'Ajuntament de Solsona i l'Agència de Desenvolupament Local fan una nova crida a les persones voluntàries que disposin de cotó i goma i que vulguin cosir mascaretes casolanament. Es calcula que en faran falta 2.000 unitats de tres mides diferents.

A partir de dilluns els nens a partir de tres anys i els joves que comencin a sortir al carrer en determinats horaris hauran de dur mascareta, que podrà ser de qualsevol tipus, quirúrgica, casolana o higiènica. Una de les cosidores voluntàries de Solsona, Mari Castro, va tenir la idea de fer una crida específica per confeccionar-ne d'adaptades amb mides més petites que les dels adults.

A fi de cobrir totes les franges d'edat, les persones que vulguin cosir-ne per repartir-les gratuïtament han de contactar amb l'equip de coordinació, als telèfons 685504891 o 690872694. Se'ls enviarà les mides específiques de mascaretes per als grups de tres a cinc anys, de sis a dotze i per a més grans d'aquesta edat.

Fins ara, prop d'una seixantena de persones han confeccionat més de 2.250 mascaretes casolanes per repartir a Solsona.