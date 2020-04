Trump suspendrà la immigració temporalment per la pandèmia, però no revela els detalls del pla

El president dels EUA, Donald Trump, va anunciar a través de Twitter que suspendrà temporalment la immigració al país com a conseqüència de la pandèmia de la Covid-19, encara que no va oferir detalls sobre la seva decisió. «Tenint en compte l'atac de l'enemic invisible, així com la necessitat de protegir els treballs dels nostres grans ciutadans nord-americans, signaré una ordre executiva per suspendre temporalment la immigració als Estats Units!», va escriure Trump.

Ni la Casa Blanca ni el Departament de Seguretat Nacional (DHS), encarregat de la gestió de la immigració, van oferir detalls més enllà del tuit del president, cosa que va generar dubtes sobre l'efecte real que l'anunci pugui tenir. Des de l'inici de la pandèmia, el Govern de Trump ha tancat les fronteres terrestres amb el Canadà i Mèxic, alhora que el trànsit aeri internacional es troba suspès i els consolats i ambaixades han limitat els seus serveis de visats.

A més, els EUA han suspès lleis migratòries i deporten immediatament a Mèxic tots els sol·licitants d'asil i els immigrants sense papers que creuen la seva frontera, de manera que el Govern està utilitzant des de fa setmanes la pandèmia per endurir la seva política migratòria.

Defensors dels drets dels immigrants han manifestat la seva preocupació que el Govern mantingui les mesures d'emergència amb què ha suspès lleis migratòries més enllà de la crisi del coronavirus.

D'altra banda, el primer ministre britànic, Boris Johnson, i el president dels Estats Units van coincidir en la importància de presentar una «resposta internacional» a la crisi generada per la pandèmia.

«Els líders van acordar la importància d'una resposta internacional coordinada al coronavirus, fins i tot a través del G-7, que actualment presideixen els Estats Units», va explicar un portaveu del despatx i residència oficial de Downing Street, després de la conversa telefònica que van mantenir els dos mandataris.