Voluntaris berguedans distribueixen 700 bates i 1.500 mascaretes

Òmnium Berguedà i el Grup Horitzó han confeccionat i distribuït unes 700 bates i gairebé 1.500 mascaretes de protecció durant la pandèmia del coronavirus amb l'objectiu de proveir de material segur per als professionals de la salut pública i assistencial.

Amb la col·laboració desinteressada d'un centenar de persones que han participat en el procés, les dues entitats han aconseguit fer arribar bates i mascaretes a l'Hospital Sant Bernabé de Berga, als tres CAP de la comarca, a nou residències de gent gran del Berguedà, al Consell Comarcal i a tots els ajuntaments que disposen de personal de Servei d'Atenció Domiciliària. A més, també han sortit del Berguedà i han fet entrega de material a la residència de Sant Llorenç de Morunys i a dues residències de la Cerdanya.

Les bates i les mascaretes, reutilitzables i amb acabat hidròfug, s'han confeccionat gràcies a la donació del teixit necessari per part de l'empresa berguedana Marina Tèxtil SL. Tots els productes que s'han elaborat han estat supervisats per responsables de l'hospital de Berga així com pel fabricant del teixit.

Montserrat Soler, presidenta d'Òmnium Berguedà, ha explicat a Regió7 que «volíem que el material fos segur, i per això es va fer un tallatge, un patró de bata i de mascareta, i es va portar a l'hospital perquè hi donessin l'aprovat. A partir d'aquí vam començar a tallar-lo i a repartir-lo a una setantena de cosidores. Des del Grup Horitzó van vectoritzar el patró i s'ha tallat el teixit amb làser, per aquest motiu en sortia cada dia un nombre important». Segons fonts de les entitats aquest és un projecte de gent del poble, gestat per donar resposta a l'emergència actual. «Calia sumar esforços davant la crisi humana i sanitària causada per l'epidèmia», afirmen.