Els articles de Pep Garcia a Regió7 prenen forma de llibre recopilatori

Un títol tan suggerent com No recordo haver escrit res de tot això és l'ham amb què el segell manresà Llibres Parcir vol convèncer el lector de submergir-se en el recull de 117 articles escrits pel promotor cultural Pep Garcia a Regió7 entre el 2007 i el 2020. Impressions personals i opinions que configuren un testimoni polièdric de la realitat percebuda des de l'òptica particular d'un dels columnistes de referència del diari.

Una altra de les novetats destacades de Parcir és La bona alimentació. Pautes, consells i receptes fàcils per a cada dia, d'Assumpció Zueras i Eva Pío. Una obra de dues dietistes pensada per gaudir del menjar pensant en la salut.

El professor Lou Hevly recull tot un seguit de dites angleses - idioms- i les tradueix al català.

En el terreny de la novel·la, Parcir presenta dos títols: El conseller, una ficció política de l'advocat Josep Maria Descals; i Enyor, una intriga en clau policíaca de Violeida Sánchez.