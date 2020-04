Barcelona recorda que la ciutadania es va revoltar contra la Inquisició

Fa dos segles justos, el 10 de març del 1820, la multitud revoltada va assaltar el palau de la Inquisició de Barcelona i el va saquejar. La intervenció del comerciant nord-americà Andrew Thorndike va evitar que la documentació es perdés i avui en dia es troba a la Universitat de Pennsilvània, on Frances Luttikhuizen l'ha pogut consultar per explicar els fets en un llibre amb diversos autors que és una de les novetats de Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

Montserrat, un Magnificat de roca pren l'expressió que va dir el papa Joan Pau II per titular un volum de text i fotografia on el pare Bernabé Dalmau relata com és l'abadia des del punt de vista del culte. Marina Miralles, per la seva banda, publica L'escolania per dins i per fora.

PAMSA presenta també Estacions. Poemes de les dinasties Tang i Song, de Shi Bo; Tant de gust de conèixer-la, senyora Víctor Català, de M. Carme Bernal, Carme Rubio i la il·lustradora Gemma Capdevila.