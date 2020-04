CaixaBank col·labora amb 81.000 euros amb nou entitats de la Catalunya Central

CaixaBank, a través de la seva Acció Social i en col·laboració amb la Fundació La Caixa, ha establert col·laboracions per valor de 81.220 euros amb nou entitats socials i institucions de la Catalunya Central per pal·liar els efectes de la crisi sanitària, social i econòmica generada per la Covid-19.

Així, l'entitat ha engegat col·laboracions amb els ajuntaments de Súria i Vic. En el cas de l'Ajuntament de Súria, la col·laboració permetrà sufragar 3 equips de grua i cadira per facilitar la mobilitat de la gent gran de la localitat. L'Ajuntament de Vic ha preparat un hospital de campanya per fer front a l'emergència sanitària a causa de la Covid-19, i l'acord amb CaixaBank i la Fundació La Caixa li permetrà finançar aquesta despesa extraordinària.