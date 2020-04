Condemnen Isa Serra, d'Unidas Podemos, a 19 mesos de presó

El Tribunal Superior de Justícia de Madrid (TSJM) ha condemnat la portaveu d'Unidas Podemos a l'Assemblea de Madrid, Isa Serra, a 19 mesos de presó per participar en aldarulls al barri de Lavapiés durant un desnonament que va tenir lloc el 31 de gener del 2014, esgrimint que la llibertat d'expressió té «límits i no pot emparar comportaments il·legals». El TSJM també li imposa una multa i la inhabilita al dret al sufragi passiu, la qual cosa suposa la privació del dret a ser elegida càrrec públic.

Així consta en una sentència, a la qual ha tingut accés Europa Press, en què els magistrats imposen aquesta condemna per un delicte d'atemptat a l'autoritat, lesions lleus i danys, i és absolta de desordres públics.

La seva defensa recorrerà la decisió davant el Tribunal Suprem, que no és ferma, ja que està en contra que la sentència es basi només en el testimoni dels agents de la Policia Nacional i Municipal de Madrid que van declarar en el judici. Serra no entrarà a la presó perquè no té antecedents i la pena és inferior als dos anys.