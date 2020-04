La Confederació de Sindicats Mèdics es querellarà contra Illa per les mascaretes defectuoses

La Confederació Estatal de Sindicats Mèdics (CESM) interposarà una querella criminal al Tribunal Suprem contra el ministre de Sanitat, Salvador Illa, per "presumpta actuació negligent" a l'haver distribuït mascaretes defectuoses al personal sanitari.

CESM ha explicat en un comunicat que aquesta actuació ha posat "en greu risc la salut i integritat del personal sanitari", de manera que interposarà una querella criminal "per la presumpta comissió de delicte contra els drets dels treballadors" contra el titular de Sanitat "i els altres corresponsables".

Els sindicats metges es refereixen a la distribució d'una partida de mascaretes FPP2 defectuoses de la marca Garry Galaxy a diferents serveis de salut.

CESM ha denunciat que el nombre de sanitaris afectats per coronavirus i l'evolució de la pandèmia a Espanya hauria de fer al Govern "replantejar-se la pràctica totalitat de la gestió que estan realitzant a l'efecte".

Infermers contra Sánchez i Illa

El Consell General d'Infermeria (CGE) ha presentat una querella davant la Sala Penal del Tribunal Suprem contra el president de Govern, Pedro Sánchez, i el ministre de Sanitat, Salvador Illa, per un delicte contra la seguretat dels treballadors.

Segons ha informat el CGE aquest dijous en un comunicat, la querella es suma a les diferents actuacions penals que han interposat diversos consells autonòmics i col·legis provincials d'Infermeria de tot Espanya contra la gestió de les diferents autoritats sanitàries provincials i autonòmiques.

L'origen d'aquesta actuació judicial radica en un acord adoptat fa setmanes per la Comissió Executiva de Consell General d'Infermeria, per unanimitat, davant la falta de suficient material de seguretat per a protegir-se en l'assistència dels pacients amb coronavirus i l'onada de contagis entre professionals sanitaris i el posterior mort de diversos d'ells.

"Som infermers i infermeres i l'única motivació que ens mou és la salut de tots els professionals sanitaris i la seguretat nostres pacients i dels ciutadans en general, que estan per sobre d'ideologies o partits polítics", afirma el president de CGE, Florentino Pérez Raya, en l'esmentat comunicat.

En la querella, que inclou a altres càrrecs del Ministeri de Sanitat, com el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, entre d'altres, s'imputa un delicte contra la seguretat dels treballadors.

Es tracta de l'article 316 del Codi Penal, que castiga als que "amb infracció de les normes de prevenció de riscos laborals i estant legalment obligats, no facilitin els mitjans necessaris perquè els treballadors desenvolupin la seva activitat amb les mesures de seguretat i higiene adequades, de manera que posin així en perill greu la seva vida, salut o integritat física".

La pena per aquest delicte -indiquen- és de presó de sis mesos a tres anys i multa de sis a dotze mesos.

Així mateix, també s'imputen a la querella altres delictes que poden haver-se produït, com la imprudència greu amb resultat de lesions o de mort.