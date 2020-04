Els morts per coronavirus a Espanya tornen a repuntar, amb 440 en les últimes 24 hores

L'estat espanyol ha registrat en les últimes 24 hores 440 morts per covid-19, que eleven el total de defuncions per la malaltia a 22.157, segons dades del Ministeri de Sanitat d'aquest dijous. El nombre de casos nous continua pujant, amb 4.635 confirmats en les últimes hores (4.211 dimecres; 3.968 dimarts), i el total de positius des de l'inici de l'epidèmia se situa en 213.024. Pel que fa a les altes, 89.250 persones s'han curat, 3.335 en les últimes hores. Quant als professionals sanitaris, 34.355 s'han contagiat i han donat positiu en una prova per detectar el coronavirus.

Madrid és la comunitat amb més contagis, amb 60.487, i 7.684 morts, segons les dades del Ministeri. Catalunya ha registrat 44.892 positius i 4.343 defuncions.