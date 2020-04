Els fets de l'octubre del 2017 reviuen en una obra d'Aleix Solernou

Del 20 de setembre al 3 d'octubre del 2017 van passar moltes coses a la Catalunya Central i el periodista santjoanenc Aleix Solernou les explica a La revolta del poble, una de les grans apostes del segell berguedà Edicions de l'Albí per a aquest Sant Jordi. Un volum amb el testimoni personal de molta gent que va viure aquelles jornades intenses, i amb 240 fotografies, moltes de l'arxiu de Regió7.

Un autor habitual de L'Albí com Joaquim Sala publica La Patum. Els humans entre la Terra i el Cel. Josep Junyent reflexiona sobre les aportacions de l'Església al nacionalisme català a Al peu del segle. Per la seva banda, Lluís Grifell ha tret El com i el perquè de la Segona Guerra Mundial, un repàs als fets del conflicte bèl·lic.

El quart volum de la Narrativa Catalana Completa de Josep Tomàs Cabot i els haikus de Jaume Bonvehí recollits a Paraules callades són altres novetats de L'Albí. I en el terreny infantil, La llum i l'aigua, de Pep Molist i Susanna Ayala, i La sabata i el cavallet de mar, de Mitus Stampa.